С 8 ноября в Петербурге вводят запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 23:00

Об этом 28 октября сообщила пресс-служба городской администрации.
В Петербурге с 8 ноября запрещена работа общепита, цирков и кинотеатров ночью. Соответствующее постановление о дополнительных ограничениях по противодействию распространению коронавируса подписал губернатор Александр Беглов
«С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена», - говорится в сообщении пресс-службы.