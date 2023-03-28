Санкт-Петербург 28 марта стал лидером по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

Северная столица сегодня оказалась на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Во вторник, 28 марта, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 137 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю обгоняет даже Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 973 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Воронежская область, где выявили 506 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 085 человек, госпитализировали 124 местных жителя, скончались восемь петербуржцев с коронавирусом. При этом в Москве число умерших от последствий COVID-19 за сутки такое же.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге действие антикоронавирусных ограничений продлили вплоть до 31 мая.