Более 300 петербуржцев перешагнули порог в сто лет и выдержали пандемию коронавируса

В Санкт-Петербурге проживают более 300 граждан, которым уже исполнилось 100 лет. Горожан отметили за то, что они смогли показать дисциплинированность и выстоять против пандемии коронавируса.

В ходе заседания правительства Северной столицы 28 марта глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова рассказала, как пандемия COVID-19 повлияла на долгожителей города старше 100 лет. Результаты оказались крайне положительными.

Отмечается, что смертность среди пожилых граждан, которые уже перешагнули столетний рубеж, не выросла. Фидрикова подчеркнула, что пожилые горожане проявили высокую дисциплинированность во время волн коронавирусной инфекции.

Уточняется, что осенью в Петербурге насчитали 345 долгожителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что действие антикронавирусных ограничений в Культурной столице продлили до конца мая 2023 года.