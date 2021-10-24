С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводят дополнительные ограничения

Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводят новые актиковидные ограничения. Соответствующее постановление в субботу подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых», — написано в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Будет разрешена работа организаций питания, делающих заказы навынос и на доставку. Также разрешат работать производственным столовым, общепиту на вокзалах и АЗС.