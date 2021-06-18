Сферу услуг ждет добровольная вакцинация

В Петербурге планируют подписать меморандум о добровольной вакцинации работников сферы услуг. За два месяца вакцину должны получить не менее 60% сотрудников сферы. Об этом сообщает Наталия Башкетова, главный санитарный врач города.

Так, на встрече представителей власти Петербурга, владельцев крупных торговых кафе, центров и ресторанов, а также представителей управления Роспотребнадзора приняли решение о необходимости вакцинирования не менее 60% сотрудников. Руководители общепитов пообещали исполнить указания.

«Готовы подписать меморандум о добровольном возложении на себя обязанности за два месяца вакцинировать не менее 60% сотрудников», — добавил Александр Ситов, руководитель ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности.

Компании, выполнившие требования по вакцинации сотрудников, получат особые QR-коды, показывающие безопасность посещения заведения.