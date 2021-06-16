В Петербурге не планируют пока вводить обязательную вакцинацию от «ковида»

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что управление ведомства пока не планирует введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан, как это сделали в Москве и области.

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в пресс-службе администрации Северной столицы сообщили, что в это вопросе они будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, что правительство Москвы области решило первыми обязать граждан прививаться от коронавирусной инфекции некоторых категорий граждан.