В Комздраве пообещали разобраться в причинах смерти 13-го вакцинированного петербуржца

В петербургском комитете по здравоохранению разберутся в причинах смерти петербуржца, который ранее был вакцинирован от коронавирусной инфекции. Он скончался в одном из городских стационаров с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал ситуацию и взял на себя обязательство проверить причины смерти горожанина. Он отметил, что причину смерти петербуржца выяснит иммунологическая комиссия, которая установит, связана ли смерть пациента с предшествующей вакцинацией.

Выводы комиссии сообщат родственникам погибшего, а они, в свою очередь примут решение, разглашать их или нет.