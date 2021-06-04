ВТБ финансово поддержит строительство больницы в Колпино

Группой ВТБ и правительством Петербурга было подписано соглашение о строительстве нового корпуса Боткинской больницы. Документ подписали глава города Александр Беглов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Новый корпус больницы построят в Колпино. Об этом сообщили в Смольном. Инфекционный стационар сможет вместить 770 пациентов. Площадь больницы, согласно плану, составит 240 тысяч квадратных метров. В инфекционном стационаре будут оказывать специализированную помощь детям круглосуточно.

В проект планируется инвестировать 30 миллиардов рублей, Строительство больнице будет осуществлено на основании частной концессионной инициативы.

Александр Беглов отметил, что проект имеет большое значение для города, ведь риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции все еще сохраняется.