В Колпино построят новый корпус больницы Боткина

В Колпинском районе Петербурга ВТБ построит за 30 млрд рублей новый корпус больницы имени Боткина. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписал документ о строительстве южного корпуса инфекционной больницы имени Боткина. Новый стационар будет рассчитан на 770 пациентов. Расположится он на пересечении улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова.

Соглашение между представителями ВТБ и городским властями было подписано еще летом 2021 в ходе международного экономического форума. Стоимость проекта оценивается в 30 млрд рублей.

Ранее предполагалось, что новый корпус расположится на Бухарестской улице, однако стройка оказалась заморожена. В последствии рассматривались варианты в Пушкине, Шушарах и Колпино.