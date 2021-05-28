В Ленобласти начинается вакцинация дачников

В Петербурге расширили территорию вакцинирования населения. С 29 мая начнется вакцинация дачников. Первым садоводством расширенной программы станет СНТ "Дружба" в Кировском городском поселении. Здесь в субботу местные жители смогут привиться от коронавируса. Об этом сообщает Олег Эргашев, вице-губернатор.

Так, в субботу в садоводстве на вакцинацию записалось уже 40 дачников. Для вакцинопрофилактики в СНТ прибудут медики из поликлиники №94, расположенной в Невском районе.

Причиной такого решения стал тот факт, что в сезон загород выезжает порядка 2,5 миллионов человек.