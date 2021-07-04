Вакцинацию прошли более 945 тысяч петербуржцев

В Петербурге горожане продолжают активно вакцинироваться. 2 июля в минувшую пятницу вакцину поставили 20 595 человек, из них вторую дозу получили 5 315. Число привитых хотя бы одним компонентом вакцины уже превысило 945 тысяч. Два компонента вакцины получили более 720 тысяч петербуржцев.
"С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация — самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций", — рассказал Александр Беглов.