Беглов заявил, что без локдауна число коронавирусных больных достигло бы 1 миллиона

Число зараженных коронавирусом жителей Петербурга могло увеличиться до 1 млн человек, если бы в марте прошлого года не ввели локдаун. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе своего отчета в ЗакСе 12 мая.

По словам губернатора, в 2020 году коэффициент распространения коронавирусной инфекции составлял 7, на данный момент показатель снизился до 1. Беглов отметил, что принятые петербургскими властями меры позволили снизить ежедневные контакты петербуржцев на три четверти, что, в свою очередь, предоставило возможность осуществить полноценную подготовку к борьбе с COVID-19.