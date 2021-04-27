Музей Фаберже готовит пять гигантских расписных яиц к Пасхе

В Петербурге художники готовятся к Пасхе. Пять арт-объектов в виде расписных яиц готовят в музее Фаберже. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

К празднику Пасхи петербургские художники приняли участие в проекте по декорированию гигантских яиц. В росписи приняли участие Дмитрий Шагин, Покрас Лампас, Светлана Бойко, а также Марина Колдобская и Кирилл Овчинников.

У художников нет рамок для фантазии, однако есть одно правило – не использовать черную краску. Известно, что одно из яиц получило название «Мужской разговор» и на нем изображены петухи.