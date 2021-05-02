В Петербурге художники разрисовали гигантские пасхальные яйца

В Санкт-Петербурге в преддверии праздника Пасхи петербургские художники совместно с Музеем Фаберже сделали подарок городу. Пять огромных яиц расписали художники. Со второго по 11 мая они будут выставлены в разных местах города: от Малой Садовой улицы до ЦПКиО.

Авторами пасхальных художественных работ стали Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко.

Покрас Лампас закончит свою работу в пасхальную ночь.

"Это очень интересный проект, поскольку он интегрируется с городом, происходит интервенция современного искусства в городскую среду в контексте праздника и пересечения традиций. В этой работе вы в первую очередь можете увидеть отсылку в цвете: синий и золотой связаны с традициями Фаберже. Мне кажется очень интересным взять узнаваемую форму - яйца- и в контексте праздника поговорить о том, как разные мировые культуры объединяются вместе", - поделился мастер.