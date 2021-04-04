В Пулково могут появиться пункты вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково в ближайшее время могут открыть пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. На данный момент этот вопрос обсуждается.

Сейчас в Северной столице полным ходом идет прививочная компания от «ковида». На сегодняшний день в городе работает 134 пункта вакцинации и 18 выездных прививочных бригад. Также отметим, что привиться можно в торговых центрах, а также на стадионах. Теперь решается вопрос о проведении вакцинации в воздушной гавани.

Кроме того, аэропорт намерен объявить тендер для арендаторов лабораторного места. Точная дата начала вакцинации в Пулково пока неизвестна.