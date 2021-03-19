19 марта в Петербург привезли более 15 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Центральную фармацевтическую базу Северной столице доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) доставили в городе 19 марта, в пятницу, хотя поставку ожидали на выходных.

В Петербург доставили 15,3 тысячи комплектов доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. В ближайшее время партии распределят по прививочным пунктам города.

«Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации», – отметил Александр Беглов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о запланированной небольшой поставке на выходных.