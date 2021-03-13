В Петербурге зафиксировали дефицит «Спутника V»

В Петербурге кончается запас вакцины от коронавируса. Новая поставка первого компонента ожидается на следующей неделе, однако точной даты никто не называет. Имеющегося в медучреждениях запаса первого компонента хватит примерно на 9 суток.

На данный момент стационары, у которых первый компонент на исходе не работают с ним. Они занимаются вакцинированием вторым компонентом. Петербуржцы, записавшиеся в такие учреждения, имею право вакцинироваться в другом учреждении.

Напомним, Олег Эргашев сообщил о 1,2 млн человек, сделавших прививку от «ковида», необходимо для формирования коллективного иммунитета к вирусу COVID-19.