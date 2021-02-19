В петербургском комздраве отметили спад второй волны «ковида»

В Северной столице заявили о спаде второй волны инфекции вируса COVID-19. Об этом сообщил Андрей Сарана, первый зампред комитета по здравоохранению Петербурга.

Так, заместитель председателя комздрава по Петербургу напомнил о статистике за последние две недели. Согласно показателям, количество госпитализаций по сравнению с первой половиной месяца сократилась на 27,5%.

Напомним, показатели текущей недели испортили статистику, так как количество госпитализаций в Петербурге увеличилось на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о петербуржцах, которые стали часто обращаться в больницы с обморожениями.