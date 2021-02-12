В Петербурге жители других городов смогут пройти реабилитацию после коронавируса

В Смольном сообщили о планах принимать жителей других городов на реабилитацию после COVID-19 в Петербурге. В городе планируют создать онлайн-бизнес курс по медицинскому и оздоровительному туризму, который будет предназначен для клиник и санаториев. Курс разработали сотрудники агентства медицинского туризма, целью курса является повышение квалификации медицинских учреждений Петербурга.

По словам губернатора города Александра Беглова, Петербург является единственным обладателем такого крупного оздоровительного кластера среди всех городов в Северных широтах. Губернатор отметил, что у города есть возможность быть центром медицинского туризма высочайшего уровня, который будут посещать жители других регионов страны, а, после открытия границ, и других государств.