Беглов поделился с Путиным новыми мерами по борьбе с коронавирусом

В Петербурге состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы градоначальник поделился нововведениями по борьбе с коронавирусной инфекцией. Встреча прошла во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, Беглов сообщил о едином телефоне «122», который начали использовать в Петербурге первые в России, что позволило горожанам быстро вызывать врача на дом. Кроме того, в Петербурге ввели постковидную реабилитацию, которую переняли в других городах.

«Ведется вакцинация от коронавируса. Работают 134 стационарных пункта на базе медорганизаций, 13 мобильных пунктов, 21 выездная бригада. Привиты 537 313 человек, из них прошли полный цикл – 391 418», — отметил Беглов.