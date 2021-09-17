У Петербургского Комздрава поменялся заместитель руководителя

Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Экс-заведующий отделением реабилитации Николаевской больницы Алексей Терешин стал новым заместителем главы Комздрава города.

Мужчина будет отвечать за отдел медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения и отдел по организации медицинской помощи матерям и детям.

Сегодня, 17 сентября, город побил месячный рекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса петербуржцев за сутки. За последние 24 часа в больницы попали 345 зараженных COVID-19 горожан.

Ранее губернатор города Александр Беглов называл обстановку с коронавирусом в городе контролируемой.