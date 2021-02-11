«Всем пенсионерам»: Малышева призывает сделать прививку от «ковид» тем, кому за 80

В эфире программы «Жить здорово» Елена Малышева назвала категорию людей, которым нужно обязательно сделать прививку от инфекции коронавируса. Так, теледоктор Первого канала призывает пенсионеров старше 80 лет позаботиться о здоровье и сделать прививку.

Дело в том, что вирус COVID-19 протекает в крайне тяжелой форме у пожилых пациентов. Соответственно, бояться побочных эффектов не стоит, ведь их перенести будет гораздо легче. К тому же, среди пациентов с диагнозом «ковид» возрастом 80 лет и более вероятность летального исхода гораздо выше.

«После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый человек», — приводит теледоктор статистику.

Чтобы избежать тяжелейшей формы заболевания, а также не допустить летальный исход, Елена Малышева настаивает на обязательной вакцинации пенсионеров.