В Петербурге COVID-19 установил новый антирекорд по числу суточных смертей

Пандемия коронавируса установила новый антирекорд по числу суточных смертей в Санкт-Петербурге. В результате заражения в больницах скончалось 86 человек. Портал стопкоронавирус опубликовал такие данные утром 3 ноября.

В настоящее время это максимальное число жертв в ноябре. Так, 1 ноября скончалось 85 человек, а 2 ноября - 83.

В Северной столице самое большое число смертей за сутки с начала пандемии было 29 июня 2021 года. В тот день COVID-19 унес жизни 119 человек. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3269 новых заболевших коронавирусом.