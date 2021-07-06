Около цирка на Фонтанке образовалась огромная очередь из желающих привиться от «ковида»

В Санкт-Петербурге около цирка на Фонтанке образовалась огромная очередь из желающих привиться от коронавирусной инфекции. Пункт вакцинации открыли во вторник, 6 июля.

Прививочный пункт в здании государственного цирка развернули, чтобы поддержать Всероссийскую программу вакцинации населения от коронавируса. Так, до 1 сентября каждый желающий может прийти и поставить прививку. Кроме того, после вакцинации гражданин сразу получит билет на цирковое представление.

Уже в первый день работы прививочного пункта, около здания образовалась огромная очередь из нескольких десятков человек. Обслуживают пункт медицинский персонал поликлиники №39.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, за последнюю неделю в Петербурге у 2481 жителя города на Неве обнаружили пневмонию. Всего за помощью обратилось 3406 человек.