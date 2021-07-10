Стал известен график работы пункта вакцинации от COVID-19 в Цирке на Фонтанке

В Санкт-Петербурге в Цирке на Фонтанке (Цирк Чинизелли) возобновил свою работу пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку могут поставить все. Накануне в аккаунте цирка в социальной сети Instagram разместили график работы пункта.

Также отмечается, что пройти вакцинацию без очереди у петербуржцев не получится. Гражданам необходимо будет заранее записаться на прививку. График работы появился на ближайшую неделю.

Так, жители Северной столицы смогут прийти и поставить прививку от COVID-19 13 июля с 11:00 до 13:00, 14 июля с 10:00 до 12:00 и 15 июля с 12:00 до 14:00.

Напомним, что петербуржцы смогут записаться на вакцинацию по телефону 8 (812) 570-53-90. На прием гражданам необходимо будет взять с собой паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в конце июля в Санкт-Петербург поступит новая партия вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». На данный момент в городе из прививочных препаратов от коронавируса остался только «Спутник V».