Некоторым петербуржцам не хватило вакцины от коронавируса

Некоторые жители Петербурга столкнулись с отказами в прохождении вакцинации. В комитете по здравоохранению сообщили, что последняя поставка «Спутника V» прибыла в Петербург 22 февраля.

Это касается только первого компонента вакцины, пишет АБН.

Особенно нехватка заметна в Василеостровском районе.



Общее число доз «Спутника V», находящихся в городе, составляет 60 тыс. К настоящему моменту все они уже распределены по прививочным пунктам.

Новую поставку медики ждут на следующей неделе, пишут "Невские новости".

Отметим, что с начала прививочной кампании петербургские медики вакцинировали более 284 тыс. человек.