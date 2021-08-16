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В Ленинградской области увеличились темпы вакцинации

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© Фото: Baltphoto

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78 регион по количеству вакцинированных обогнал средний показательно по России.

На сегодняшний день, 16 июля, в Ленинградской области прививку от коронавируса сделали почти 477 тысяч человек – это 30,5% всех жителей региона.

Чтобы показатель увеличилс до необходимых 80%, вакцинацию должны пройти еще 773 470 человек. 

"Столько мы еще не вакцинировали даже от гриппа, а с учетом того, что вакцины в основном двухкомпонентные, задача непростая. Темпы вакцинации в Ленобласти выше, чем в среднем по России, есть все вакцины, в том числе большое количество «Спутник Лайт", — отметил председатель комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

Также в Ленобласти сохраняется тенденция снижения количества госпитализированных пациентов с коронавирусом. Вылежагин рассказал, что за прошлую неделю в больницы поступило 626 человек, что на 64 меньше, чем неделей ранее.

На данный момент в стационарах Ленобласти развернуто 1 514 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 1 131. 

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