Губернатор Беглов привился от COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Он пояснил, что принял такое решение, чтобы защитить и себя, и своих близких, и коллег. Градоначальник добавил, что чувствует себя отлично. Второй компонент вакцины он сделает через три недели.

В настоящее время в нашем городе открыты 129 прививочных пунктов. Работают 10 мобильных бригад. С прошлой недели привиться можно в пяти торговых центрах.

Как писал Санкт-Петербург.ру, не все петербуржцы возвращаются за вторым уколом от коронавируса. Так, второй компонент пропускают около 1% привившихся.