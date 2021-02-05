Многодетная петербурженка умерла от последствий коронавируса

Мать десяти детей скончалась от коронавируса в Петербурге. 49-летняя женщина проходила лечение в Мариинской больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Ее госпитализировали 8 января с дыхательной недостаточностью. Медики оценили состояние женщины как тяжелое. В больницу она попала после амбулаторного лечения под присмотром участкового врача.

Отмечается, что многодетная мама работала в детском саду.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее от последствий коронавируса скончался знаменитый актер Василий Лановой. Ему было 87 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.