Собянин начал в Москве ковидную амнистию. А что Беглов?

В Москве объявлена так называя ковидная амнистия. Как сообщает РИА Новости, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о прекращении взыскания с москвичей неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

Штрафы «простят» гражданам с 1 июня. В общей сложности москвичи задолжали за нарушение коронавирусных ограничений примерно 13,6 млрд рублей. Взыскание по данным задолженностям будет прекращено.

В Петербурге маосчный режим пока по-прежнему действует. Амнистии по штрафам за его несоблюдение губернатор Александр Беглов также пока не объявлял.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге сократили коечный фонд для пациентов с коронавиурсом. Сейчас для их приема подготовлено 1439 коек.