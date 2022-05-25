326 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 24 мая, подтвердили 326 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость демонстрирует незначительный рост. Днем ранее сообщалось о 304 новых случаях. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1 527 859 случаев коронавируса.

Госпитализация за сутки потребовалась 111 пациентам. Это несколько меньше, чем в предыдущие сутки, когда в больницы увезли 128 человек. Выписаны по выздоровлению 513 петербуржцев за сутки.

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировано 10 летальный исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от болезни и её последствий умерли 33 773 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Москве объявлена ковидная амнистия по несобранным штрафам за несоблюдение ограничений.