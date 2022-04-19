Песков сообщил, что Путина пока не пригласили на саммит по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин пока не получил приглашения принять участия в глобальном саммите по ситуации с пандемией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Саммит запланирован в видеоформате и должен пройти 12 мая. Его инициатором выступил президент США Джо Байден. Первый раз данное мероприятие было проведено 22 сентября прошлого года и проходило также в видеоформате.

Дмитрий Песков пояснил журналистам, что пока не располагает информацией и пообещал проверить её. Он также пояснил, что на уровне президента никаких приглашений не поступало.

Ранее АБН сообщало, что говорить об окончании пандемии коронавируса пока преждевременно.