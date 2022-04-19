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В ФАС определились, сколько будет стоить детская вакцина от коронавируса

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© Фото: Baltphoto

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Цены на новые формы вакцины «Спутник-М» согласованы Федеральной антимонопольной службой.

Определена стоимость упаковки детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, согласованы цены в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от количества доз в упаковке.

Стоимость упаковки из пяти доз составит 3 002,40 рублей. Упаковка из десяти доз будет стоит 6 004,80 рублей, а из 20 доз — 12 009,60 рублей.

Уточняется, что стоимость двух компонентов одной дозы осталась неизменной. Вакцина от коронавируса «Спутник М» включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что президент России Владимир Путин пока не получил приглашения на глобальный саммит по борьбе с пандемией.

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