В петербургских школах смягчат коронавирусные ограничения с 4 апреля

Школьники Петербурга начнут четвертую учебную четверть с ослабленными коронавирусными ограничениями. Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», отменяется закрепление кабинетов за каждым классом. Уроки снова будут проходить в профильных. Учащихся разных классов перестанут разделять в столовой и во время перемен.

Ученики также смогут посещать общие мероприятия, но только на свежем воздухе. Родителей снова будут пускать в школы на родительские собрания. Школы откажутся от смещенного расписания — уроки снова будут начинаться в одно время. Соблюдения социальной дистанции не будут требовать во время экзаменов и аттестаций.

В школу не потребуется предоставлять медицинскую справку, если у ученика был контакт с заболевшим коронавирусом. При этом термометрию на входах в учебные заведения сохранят. Так же, как и антисептики, регулярные проветривания и обязательную уборку с применением дезинфицирующих средств.