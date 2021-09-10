В Смольном заявили, что ситуация с коронавирусом у учащихся стабильно спокойная

Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Комитета по образованию.

После первой недели учебы в Петербурге остается стабильная ситуация с коронавирусом в школах. Сейчас на занятиях по болезни отсутствует 267 детей и 105 сотрудников.

При этом, в образовательных учреждениях соблюдают санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации учебного процесса.

В Комитете по образованию напомнили, что родители имеют право переводить школьников на смешанный формат обучения. По заявлению мамы или папы дети могут находиться на семейном образовании ограниченный отрезок времени. После его окончания, ребенок возвращается к школьным будням.

Сейчас на смешанном формате обучения находится 1021 петербургских школьников. От общего числа учащихся это составляет всего 0,18%.