  • 10 Сентябрь 2021
USD 11.09.2021 72.7600 -0.3690
USD ММВБ 20:18 73.0893  
EUR 11.09.2021 86.1478 -0.3199
EUR ММВБ 20:18 86.3814  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Смольном заявили, что ситуация с коронавирусом у учащихся стабильно спокойная

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

В Петербурге болеет всего 267 школьников и 105 сотрудников.

Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Комитета по образованию.

После первой недели учебы в Петербурге остается стабильная ситуация с коронавирусом в школах. Сейчас на занятиях по болезни отсутствует 267 детей и 105 сотрудников.

При этом, в образовательных учреждениях соблюдают санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации учебного процесса.

В Комитете по образованию напомнили, что родители имеют право переводить школьников на смешанный формат обучения. По заявлению мамы или папы дети могут находиться на семейном образовании ограниченный отрезок времени. После его окончания, ребенок возвращается к школьным будням.

Сейчас на смешанном формате обучения находится 1021 петербургских школьников. От общего числа учащихся это составляет всего 0,18%.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.09.21
    Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?
    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram