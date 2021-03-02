Школьникам разрешили посещать музеи всем классом

Специалисты Роспотребнадзора согласовали возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при этом школьникам и музеям придется соблюдать профилактические меры для нераспространения коронавируса.

Группы школьников должны быть сформированы из одного класса, так как все еще действуют правила, запрещающие проведение массовых мероприятий для детей из разных групп.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ряд ограничений, в том числе и на посещение музеев, был введен в России в связи с распространением коронавируса.

В феврале в школах возобновлено очное посещение уроков.