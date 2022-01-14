За стуки в петербургские больницы с COVID-19 поступили 358 человек

В петербургские коронавирусные стационары за последние стуки госпитализировали 358 человек. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На сегодняшний день в городских больницах с коронавирусом и пневмониями находятся 5543 человека, из них 576 в палатах реанимации, 334 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении остаются 23 377 петербуржцев. За прошедшие 24 часа из стационаров выписали 356 пациентов.

Всего в Северной столице развернуты 8002 коронавирусных койки. Из них свободными остаются 49,9%.