В Петербурге школьные каникулы могут начаться досрочно

Петербургские школьники могут уйти на зимние каникулы раньше срока. Об этом 13 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию.

Отмечается, что решение о продлении школьных каникул еще не принято окончательно.

«В настоящее время мы наблюдаем за ситуацией. Решение будет принято в ближайшие дни», — рассказали в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день актуальной остается информация о начале зимних каникул с 29 декабря. На дистанционном обучении из-за ОРВИ и коронавируса остаются 570 классов в 178 школах.