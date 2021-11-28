Военные медики из Пушкина передали коллегам из Орла установку для производства кислорода

В Пушкинском районе Петербурга специалисты медицинской службы военного клинического госпиталя Западного военного округа (ЗВО) передали коллегам из больницы им. С.П. Боткина в Орле, для оказания помощи больным коронавирусом, мобильную установку для получения медицинского газообразного МУПК-КБА-93 кислорода.

Аппарат везли в Орел из Пушкина по дорогам общего пользования. Протяженность маршрута составила 1,1 тысячу километров. Переданная установка может вырабатывать до 800 кг сжиженного кислорода в сутки.