На юге Петербурга в ходе рейда задержали 130 человек

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции в ходе рейда на овощебазе задержали более 130 человек. Об этом 27 ноября сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

С проверкой правоохранители пришли на Софийскую овощебазу. Сотрудники полиции нанесли визит с целью проверки соблюдения миграционного законодательства. В результате нарушения были задержаны более 130 человек.

«В профилактическом рейде было задействовано более 170 полицейских. По результатам рейда в полицию было доставлено 47 граждан для административного разбирательства», — привели подробности в полицейском главке.