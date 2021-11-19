В Петербурге на 44% снизилось число госпитализаций с COVID-19

Количество госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось на 44%. Об этом 19 ноября сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

После нерабочих дней в городе наблюдается спад заболеваемости COVID-19, а вместе с этим и числа госпитализаций.

«Нерабочие дни в Петербурге показали свою эффективность. Наблюдается снижение подъема заболеваний, снижение госпитализаций. Так, за четыре дня текущей недели количество госпитализаций больных коронавирусом снизилось на 44 процента», — прокомментировал ситуацию глава комздрава.

Дети также стали меньше заражаться инфекцией. На сегодняшний день в городских больницах свободны 20% коечного фонда.