Беглов считает обстановку с COVID-19 в Петербурге «непростой»

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил эпидемиологическую обстановку в городе. Об этом 15 ноября он сообщил в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается непростой, Роспотребнадзор регистрирует порядка 3 тысяч заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется», — высказался о проблеме глава города.

Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге ввели QR-коды в спортивных и развлекательных заведениях.