Карельские отели с паспортом коллективного иммунитета смогут принимать туристов без QR-кодов

Отелям в Карелии, имеющим паспорт коллективного иммунитета, разрешат принимать туристов без QR-кодов. Об этом 4 ноября сообщает глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме QR-кодов такие отели не будут просить у гостей справку о перенесенном COVID-19. Новые правила вступят в силу с 1 декабря.

Кроме туристической сферы послабления сделали на тех же условиях и для организаций сферы питания. С 8 ноября общепит сможет работать до часа ночи.