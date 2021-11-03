В ТЦ «Заневский каскад» приступили к расширению пункта вакцинации от COVID-19

В Красногвардейском районе Петербурга ведутся работы по расширению пункта вакцинации от коронавируса в ТЦ «Заневский каскад». Об этом 3 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в торговый центр с визитом нагрянул губернатор Петербурга Александр Беглов, который остался недоволен внушительными очередями на процедуру. Он поручил оборудовать второй пункт вакцинации на территории ТЦ.

Оценить изменения можно будет уже в понедельник. В настоящее время в пункте ведется косметический ремонт. Холодильники для хранения препарата уже завезли в помещение. После открытия планируется принимать ежедневно до 150 желающих.