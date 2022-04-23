Бесплатные события в Петербурге, которые можно посетить 23 и 24 апреля

Погода в выходные, 23 и 24 апреля, обещает быть теплой и солнечной. Выхолные идеально подходят для прогулок по Петербургу. В эти дни в городе пройдет немало событий, которые можно посетить совершенно бесплатно.

Как сообщает Neva.Today, с 22 по 24 апреля в КВЦ «Экспофорум» проходит выставка ретро-автомобилей «Олдтаймер-Галерея». Её посещение бесплатно для детей до 10 лет. Билет для взрослого обойдется в 500-800 рублей.

Выставка посвящена 115-летию Собственного Его Императорского Величества Гаража, а её генеральным партнером является Музей Гаража особого назначения. Посетителям покажут авто марок Benz, Chevrolet, Delaunay-Belleville, Hispano-Suiza, Metz, Rolls-Royce, Zebra, Руссо-Балт. Там же можно будет увидеть и ранее не публиковавшиеся документы.

На экспозиции есть и современая часть, в которой представлены автомобили марки AURUS – Senat, Limousine Armored. Узнать об этапах разработки автомобиля можно, увидев инсталляцию «Компетенции НАМИ».

В Петербурге также проходит инклюзивный фестиваль нклюзивный фестиваль «Театральный музей — детям». Его принимает Шереметьевский дворец и несколько других музеев. Увидеть спектакли до конца мая смогут более 300 семей с детьми. Им покажут кукольные спектакли, сказочные музыкальные представления, миниатюрные оперы. Свои постановки представят петербургские театры и молодые артисты.

В «Севкабель Порту» 23 и 24 апреля проходит фестиваль «Маркет у моря». Гостей ждут оригинальные товары для домашнего декора, российские бренды одежды, самобытная керамика, авторские украшения и множество прекрасных мелочей. Свои изделия представят керамисты, ювелиры, дизайнеры.

Отдельную площадку откроют для детей. Участниками pop-up проекте «Птенцы у моря» станут создатели игрушек, книжные издательства и дизайнеры детской одежды. Выходные в Петербурге также идеально подойдут для прогулок у фонтанов. Сезон стартовал 22 апреля с пуска 61 фонтана из 66 имеющихся в Петербурге. Обновленный фонтан запустили на площади перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте. Во время реконструкции на фонтане обновили 111 основных насадок и 76 насадок-распылителей. Появились и новые каскадные насадки. Благодаря подсветке в темное время суток фонтан станет светодинамическим.

Завершена реконструкция фонтана «Скрипка-женщина» в сквере имени композитора Андрея Петрова на Петроградской Стороне, фонтанов «У торга» в Зеленогорске и в поселке Шушары. Все они уже запущены.