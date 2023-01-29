В Ленобласти на льду Невы обнаружили обугленный труп неизвестного мужчины

Во Всеволожском районе Ленобласти был найден обгоревший труп неизвестного, который лежал лицом вниз на льду реки. Рядом были обнаружены нож и зажигалка.

Как сообщает Neva.Today, в субботу днем, 28 января, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на льду Невы лежит тело человека.

Прибывшие на место происшествие сотрудники правопорядка установили, что на льду находится частично обгоревший труп неизвестного мужчины, лежащий лицом вниз. Перевернув его, правоохранители обнаружили кровоподтеки на лице мертвеца. Рядом с погибшем также были найдены нож, зажигалка и фрагменты одежды со следами термического воздействия.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.