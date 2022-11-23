В Гатчине задержан распространявший порнографию с детьми мужчина

В Ленобласти Оперативники Главка задержали ранее судимого гражданина, распространявшего порнографические материалы с несовершеннолетними

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во вторник, 22 ноября, в городе Гатчина по подозрению в совершении преступления против общественной нравственности, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, 1978 года рождения. Известно, что задержанный ранее был судим за кражу.

Было установлено, что в апреле 2020 года, злоумышленник в мессенджере, в ходе переписки с неустановленными лицами, распространил порнографические изображения несовершеннолетних.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Невском районе Петербурга полиция задержала девушку, раслившую собственного малолетнего сына.