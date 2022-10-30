В Петербурге женщина растлила своего малолетнего сына

В Невском районе Петербурга местная жительница попросила привлечь к ответственности собственную дочь, которая подозревается в растлении малолетнего сына.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 29 октября, в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее 26-летняя дочь, в сентябре 2022 года, занималась действиями сексуального характера по отношению к своему трехлетнему сыну, при этом записывая все на видео на мобильный телефон.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую девушку. Пострадавшего ребенка госпитализировали в психоневрологическую клинику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе местная жительница попросила полицию привлечь к уголовной ответственности бывшего супруга, который совершал действия сексуального характера по отношению к их общей четырехлетней дочери.