Полиция задрожала злоумышленников, спаливших Mercedes бизнесмена в Токсово

Полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля в поселке Токсово. Выяснилось, что поджогом злоумышленники хотели запугать владельца машины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 ноября поступило сообщение о том, что на улице Короленко в поселке Токсово горит иномарка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что случилось возгорание автомобиля марки Mercedes Vito, который принадлежит фирме, генеральным директором которой является 41-лентий мужчина.

Также правоохранители установили, что бизнесмену поступали угрозы от неизвестных, которые требовали денежные средства по договору подряда с некой фирмой.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В пятницу, 11 ноября, сотрудники Главка задержали троих участников преступной группы в возрасте от 29 до 41 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала подозреваемого в поджоге иномарки на Ремесленной улице в Петроградском районе Петербурга.