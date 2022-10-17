Полицейские задержали поджигателя иномарок на Ремесленной

Петербургские сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Злоумышленник повредил три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу, 14 октября поступило сообщение о возгорании двух автомобилей у дома №21 по улице Ремесленной.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что в автомобиле “BMW X5” выгорел салон. Также огонь успел повредить два рядом припаркованных автомобиля.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого на улице Дыбенко. Им оказался 34-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга сгорели три иномарки. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что причиной пожара стал поджог. Полиция ищет подозреваемого.